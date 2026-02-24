superbonus arriva lo scudo per i condomini niente sanzioni anche per i general contractor

Il Governo ha deciso di introdurre uno scudo per i condomini coinvolti in lavori Superbonus irregolari, per ridurre le sanzioni. La mossa nasce dalla necessità di proteggere i cittadini che hanno partecipato a interventi di ristrutturazione, anche se non conformi alle regole. La nuova norma mira a offrire un aiuto concreto e a chiarire le responsabilità dei general contractor. La proposta sta ora passando al vaglio delle istituzioni.

Il Governo starebbe elaborando una nuova norma per tutelare i cittadini che abitano in condomini che hanno svolto lavori risultati irregolari attraverso il Superbonus 110% negli anni scorsi. L’obiettivo della nuova legge, soprannominata scudo per i condomini è quello di ridurre le sanzioni da pagare alle sole imposte. Una proposta simile sarebbe stata avanzata anche per i cosiddetti general contractor, le aziende che si sono prese in carico i lavori dei cantieri del Superbonus per poi subappaltarli ad altre aziende. In diversi casi, l’ Agenzia delle Entrate ha infatti riscontrato irregolarità nei pagamenti che potrebbero ripercuotersi anche sui condomini. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Scudo fiscale per condomini: come evitare sanzioni al superbonusUn nuovo decreto fiscale mira a proteggere i condomini da sanzioni legate a irregolarità nel superbonus.

Superbonus: a chi è rivolto lo scudo Salva Condomini per regolarizzare cantieri e detrazioniIl governo introduce lo scudo Salva Condomini per proteggere i proprietari da responsabilità inattese legate al Superbonus, causate da irregolarità nei cantieri.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Superbonus: in arrivo lo scudo Salva Condomini per chiudere i conti con il Fisco; Arriva lo scudo per il Superbonus. Il governo studia la sanatoria; Superbonus, cosa è lo scudo Salva Condomini e a chi è rivolto: i requisiti; Salva condomini, sugli orrori del superbonus arriva uno scudo per proteggere i cittadini (e non solo) dal fisco.

Arriva lo scudo per il Superbonus. Il governo studia la sanatoriaTra i beneficiari condomini, banche e imprese: si verserà tra il 5 e il 10% sui crediti irregolari evitando sanzioni e recuperi dalle Entrate ... repubblica.it

SUPERBONUS, LO SCUDO AI CONDOMINI È LA PROVA DEL FALLIMENTO DELLO STATO IMPRENDITOREDopo aver promesso lavori gratis e ricchezza per decreto, il fisco offre una via d’uscita a pagamento. Non è una soluzione: è l’ammissione che il problema nasce dall’intervento pubblico. Lo chiamano ... opinione.it

Superbonus, arriva il “salva-condomini” su lavori non conclusi o contestati economymagazine.it/superbonus-arr… #superbonus #economymagazine x.com

Superbonus, arriva la sanatoria per chiudere le liti con il Fisco Il Governo introduce un'imposta sostitutiva per regolarizzare i cantieri incompiuti e le... - facebook.com facebook