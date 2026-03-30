Nel match disputato in via Austria, la squadra di casa ha concluso il primo tempo con un punteggio sfavorevole, ma nel secondo tempo ha realizzato un aumento di punti che ha permesso di superare l’avversario. Alla fine, la gara si è conclusa con una vittoria della squadra locale, che mantiene aperta la possibilità di raggiungere la salvezza diretta.

Grazie ad un grande secondo tempo la Gea rimane in corsa per la salvezza diretta, battendo in via Austria il Bellaria Cappuccini Pontedera (47-36). Le ragazze di Luca Faragli hanno impiegato un tempo per ingranare, ma poi sono partite e hanno prima raggiunto e poi superato le pisane, con due quarti veramente di grande qualità, determinazione. La parola decisiva passa adesso alla trasferta di Altopascio, con un successo le chances di rimanere direttamente in serie C potrebbero essere importanti. Buona la prestazione di tutta la squadra nella ripresa, con una menzione particolare per Matilde Pepi. Il suo atteggiamento sicuramente aiutato le compagne ha un recupero che dopo 20 minuti sembrava impossibile, con il Bellaria a Cappuccini avanti all’intervallo per 16-24. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gea, partenza lenta e poi gran secondo tempo: il Pontedera si arrende

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