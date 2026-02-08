Il sole si arrende al mare e il tempo si ferma per contemplare se stesso

Il sole sta per calare dietro il mare di Porto Cesareo, e il cielo si tinge di sfumature calde. Swami Savino, appassionata di beni culturali e innamorata della luce del Salento, ci ha inviato uno scatto che cattura questa scena. È un momento di tranquillità, in cui il tempo sembra fermarsi, lasciando spazio alla natura e ai suoi colori.

"Ognuno sta solo sul cuor della terra,trafitto da un raggio di sole:ed è subito sera." Il mare al tramonto ci parla della nostra fragilità, ma anche della bellezza di sentirci parte di qualcosa di eterno. Porto Cesareo, in quell'ora sospesa, diventa non solo un luogo, ma un'emozione condivisa, capace di unire sguardi e cuori. Con stima e gratitudine per il vostro prezioso lavoro di informazione e valorizzazione del territorio". LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all'indirizzo redazione@lecceprima.

