divisione 1 maschile la gea supera la prova del nove pontedera si illude poi crolla

La Gea ha affrontato con successo una difficile sfida contro Juve Pontedera, mantenendo il vantaggio fino alla fine. Nonostante le assenze, il team ha dimostrato solidità e determinazione, portando a casa una vittoria importante con il punteggio di 81-54. La partita ha evidenziato la capacità di reagire alle difficoltà e di consolidare la posizione in classifica, confermando la forza del gruppo.

Nono brindisi al Pala Austria per la Gea contro la Juve Pontedera che per tre frazioni ha cercato di mettere la museruola alle bocche da fuoco di casa, che dopo essere state raggiunte ad inizio terzo quarto hanno disputato dodici minuti straordinari, in cui gli ospiti sono usciti di scena, annichiliti dalla forza di un gruppo che, nonostante l'assenza di Tommaso Ense, ha chiuso sull' 81-54. Nel tempino iniziale Pontedera tiene testa alla Gea fino quasi alla fine dei primi 10', dopo aver avuto anche quattro punti di vantaggio. Un break firmato Lorenzo Malentacchi permette di andare al primo riposo sopra di tre punti (22-19) e lo stesso Malentacchi, autore di tredici punti nel primo tempo, permette alla Gea di ripartire con il piede giusto anche nella seconda frazione (30-19), prima di un leggero recupero della Juve Pontedera che va all'intervallo sotto di sei lunghezze.

