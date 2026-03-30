Il Napoli continua a seguire con attenzione la situazione legata a Lukaku, che rimane un caso aperto nel club. La società attende sviluppi sulla possibilità di inserire l’attaccante nella rosa, ma si registra un rischio di esclusione dalla lista dei giocatori convocabili. La decisione definitiva dipende dall’evolversi delle trattative e dalle comunicazioni ufficiali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli si prepara alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno con un interrogativo che continua a tenere banco: ci sarà Romelu Lukaku? Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la situazione resta in bilico, con la diplomazia al lavoro per evitare una rottura definitiva. La Gazzetta dello Sport evidenzia come i contatti tra l’entourage del giocatore e la dirigenza azzurra siano continui, nel tentativo di ricucire lo strappo. Secondo la Gazzetta dello Sport, il confronto tra Pastorello, agente del calciatore, e il direttore sportivo Manna è costante, con aggiornamenti diretti al presidente De Laurentiis. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, Lukaku resta un caso: attesa e rischio esclusione”

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