Nel match conclusosi con un gol al 95’15’’, Lukaku ha deciso le sorti della partita, permettendo al Napoli di evitare la sconfitta e salvare il risultato in extremis. La gara si è conclusa con il Verona battuto e il Napoli che ha conquistato i tre punti all’ultimo momento. I giocatori hanno dato battaglia fino al fischio finale, lasciando il pubblico senza fiato.

Come racconta Alex Frosio, inviato a Verona, sulla Gazzetta dello Sport, al 95' e 15 secondi Romelu Lukaku firma la resurrezione azzurra e cancella una frenata che avrebbe complicato terribilmente la corsa Champions. Nel pezzo firmato da Alex Frosio sulla Gazzetta dello Sport, l'azione decisiva nasce da un angolo giocato corto quando il tempo sembra ormai scaduto. Una scelta che appare azzardata, quasi l'ennesimo errore di una partita sbagliata. Ma l'arbitro Colombo lascia proseguire l'azione, cross di Giovane e zampata di Big Rom: gol dopo 281 giorni, liberazione totale.

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Lukaku al 95’15’’, Napoli salvo in extremis: Verona beffato”

