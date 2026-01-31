Fusar Poli | Noi italiani abbiamo chance in tutto Siamo pronti e siamo forti
Barbara Fusar Poli si dice ottimista. La pattinatrice italiana conferma che anche quest’anno la coppia composta da Charlène Guignard e Marco Fabbri si prepara a partecipare per la quarta volta ai Giochi Olimpici Invernali. Fusar Poli sottolinea che gli italiani hanno tutte le carte in regola per competere ad alti livelli, aggiungendo che sono pronti e forti. La sua esperienza, con un bronzo olimpico a Salt Lake City 2002, rafforza la fiducia nel talento e nella determinazione dei pattinatori italiani.
Il bronzo olimpico a Salt Lake City 2002 Barbara Fusar Poli porterà la coppia italiana di pattinatori Charlène Guignard-Marco Fabbri alla quarta edizione consecutiva dei Giochi Olimpici Invernali. A pochi giorni dall'inizio di Milano Cortina l'allenatrice azzurra si dice felice e fiduciosa: "Abbiamo tanto entusiasmo, siamo qua per combattere. La danza è una disciplina meravigliosa, la tensione sarà alta: conteremo sul sostegno del nostro pubblico". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Salt Lake City
Chance per il Terranuova. Mannella: "Siamo pronti"
Domani si riprende il campionato di serie D, con il Traiana impegnato nella prima giornata del girone di ritorno contro il Poggibonsi allo Stefano Lotti.
Rosucci: «Per metterti la maglietta della Juve devi desiderare ogni giorno di vincere. L’anno scorso abbiamo dominato, quest’anno ci siamo sentite più forti e non siamo partite bene»
Ultime notizie su Salt Lake City
Argomenti discussi: Lollobrigida alla Latteria: Volontà e capacità di costruire da oltre un secolo.
Barbara Fusar Poli, da Salt Lake City 2002 a Milano Cortina 2026: io, allenatrice da sudore e lacrime. E ai social dico noLa pattinatrice sestese, bronzo alle Olimpiadi di 24 anni fa, ora è tecnica della coppia Guignard-Fabbri: Sono da podio. Dai miei atleti pretendo molto. Devono saper reggere la mole di impegno e capi ... msn.com
Hanno dominato la scena nazionale e fatto la storia… Con la loro eleganza sul ghiaccio hanno incantato l’Europa e il mondo intero… Sono fra gli Heroes dell’#ItaliaTeam The Home Team di #MilanoCortina2026… Sono Barbara Fusar Poli e Maurizio - facebook.com facebook
Hanno dominato la scena nazionale e fatto la storia… Con la loro eleganza sul ghiaccio hanno incantato l’Europa e il mondo intero… Sono fra gli Heroes dell’ #ItaliaTeam The Home Team di #MilanoCortina2026… Sono Barbara Fusar Poli e Maurizio x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.