Barbara Fusar Poli si dice ottimista. La pattinatrice italiana conferma che anche quest’anno la coppia composta da Charlène Guignard e Marco Fabbri si prepara a partecipare per la quarta volta ai Giochi Olimpici Invernali. Fusar Poli sottolinea che gli italiani hanno tutte le carte in regola per competere ad alti livelli, aggiungendo che sono pronti e forti. La sua esperienza, con un bronzo olimpico a Salt Lake City 2002, rafforza la fiducia nel talento e nella determinazione dei pattinatori italiani.

Il bronzo olimpico a Salt Lake City 2002 Barbara Fusar Poli porterà la coppia italiana di pattinatori Charlène Guignard-Marco Fabbri alla quarta edizione consecutiva dei Giochi Olimpici Invernali. A pochi giorni dall'inizio di Milano Cortina l'allenatrice azzurra si dice felice e fiduciosa: "Abbiamo tanto entusiasmo, siamo qua per combattere. La danza è una disciplina meravigliosa, la tensione sarà alta: conteremo sul sostegno del nostro pubblico". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fusar Poli: "Noi italiani abbiamo chance in tutto. Siamo pronti e siamo forti"

Approfondimenti su Salt Lake City

Domani si riprende il campionato di serie D, con il Traiana impegnato nella prima giornata del girone di ritorno contro il Poggibonsi allo Stefano Lotti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Salt Lake City

Argomenti discussi: Lollobrigida alla Latteria: Volontà e capacità di costruire da oltre un secolo.

Barbara Fusar Poli, da Salt Lake City 2002 a Milano Cortina 2026: io, allenatrice da sudore e lacrime. E ai social dico noLa pattinatrice sestese, bronzo alle Olimpiadi di 24 anni fa, ora è tecnica della coppia Guignard-Fabbri: Sono da podio. Dai miei atleti pretendo molto. Devono saper reggere la mole di impegno e capi ... msn.com

Hanno dominato la scena nazionale e fatto la storia… Con la loro eleganza sul ghiaccio hanno incantato l’Europa e il mondo intero… Sono fra gli Heroes dell’#ItaliaTeam The Home Team di #MilanoCortina2026… Sono Barbara Fusar Poli e Maurizio - facebook.com facebook

Hanno dominato la scena nazionale e fatto la storia… Con la loro eleganza sul ghiaccio hanno incantato l’Europa e il mondo intero… Sono fra gli Heroes dell’ #ItaliaTeam The Home Team di #MilanoCortina2026… Sono Barbara Fusar Poli e Maurizio x.com