Giorno della Memoria Lattuca | Obiettivo era cancellare gli ebrei dalla faccia della terra Anche a Gaza disegno di sterminio

Il Giorno della Memoria è un’occasione per ricordare le vittime dell’Olocausto e delle persecuzioni. È un momento di riflessione sul passato, in particolare sui civili ebrei deportati e sterminati, per mantenere viva la memoria e promuovere valori di tolleranza e rispetto. Questo giorno ci invita a non dimenticare le atrocità e a impegnarci per un futuro più giusto.

"Credo che questa giornata ci affidi il compito di ricordare le vittime: innanzitutto i nostri concittadini, i cesenati, gli italiani ebrei deportati e sterminati. Ricordare anche quei concittadini italiani che, con coraggio e senso dell'onore, rischiarono tutto per tentare di proteggerli:

