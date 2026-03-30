A Jesolo si è concluso il Trofeo 2026 di ginnastica artistica, con Benedetta Gava che ha ottenuto 13.675 punti nel volteggio. La vittoria segna un risultato importante per l’atleta e rappresenta un passo avanti per la rappresentativa italiana in vista delle prossime Olimpiadi. La competizione ha visto la partecipazione di diverse ginnaste, che hanno messo in mostra le proprie capacità tecniche.

Il Trofeo di Jesolo 2026 ha trionfare Benedetta Gava al volteggio con un punteggio di 13.675, aprendo una nuova fase per la ginnastica artistica italiana in vista delle Olimpiadi del 2028. Nella diciassettesima edizione della classica veneta, il movimento tricolore si presenta in una condizione di transizione forzata dalla mancanza di diverse atlete di vertice come Asia D’Amato e Angela Andreoli, che sono attualmente infortunate o in recupero. L’Italia ha puntato tutto sul lancio di nuovi nomi, tra cui Martina Borsoi e Giada Di Pietro nelle categorie juniores, mentre le assenze delle veterane hanno lasciato spazio a giovani promesse come Giulia Perotti ed Emma Fioravanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gava trionfa a Jesolo: 13.675 punti e nuova era per l’Italia

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