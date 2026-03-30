Gattina Rosi stuprata a Roma | rischia di morire ha bisogno urgente di una trasfusione

Una gattina di nome Rosi ha subito uno stupro a Roma e si trova in condizioni critiche. La gattina necessita urgentemente di una trasfusione di sangue per le sue gravi condizioni di salute. Si invita chi possiede gatti sani con gruppo sanguigno B a recarsi presso la clinica CVS per contribuire con una donazione. La situazione richiede un intervento immediato per salvare la vita dell’animale.

Appello ai proprietari di gatti sani con gruppo sanguigno B: serve una trasfusione urgente alla gattina Rosi, che rischia di morire: "Recatevi alla clinica CVS. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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