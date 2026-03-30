A Gattatico, un uomo di 19 anni è stato arrestato dopo aver segregato la moglie incinta, impedendole di mangiare, e averla aggredita con una spada. In seguito, ha minacciato altre persone con l’arma, portando all’intervento delle forze dell’ordine. La donna, che si trovava in gravidanza, ha subito lesioni durante il trattamento.

Eseguito un arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minaccia aggravata il bilancio di un grave episodio di violenza domestica avvenuto a Gattatico (Reggio Emilia. Una giovane donna di vent’anni, al settimo mese di gravidanza, è stata soccorsa dopo ore di terrore, culminate in minacce con un’arma bianca e aggressioni fisiche. L’autore, un ragazzo di 19 anni, è stato arrestato dai Carabinieri e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è stato effettuato dai militari della Stazione di Gattatico che hanno messo fine a una drammatica escalation di violenza domestica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gattatico, segrega la moglie incinta e non le dà da mangiare poi minaccia tutti con una spada: arrestato

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