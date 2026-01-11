Minaccia di morte la moglie con una mazza da baseball davanti alla figlia

Nel corso della notte a San Nicola La Strada, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 41 anni di Caserta, accusato di aver minacciato di morte la moglie con una mazza da baseball davanti alla figlia. L’intervento è stato necessario per prevenire ulteriori comportamenti violenti e tutelare la famiglia coinvolta.

