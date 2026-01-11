Minaccia di morte la moglie con una mazza da baseball davanti alla figlia
Nel corso della notte a San Nicola La Strada, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 41 anni di Caserta, accusato di aver minacciato di morte la moglie con una mazza da baseball davanti alla figlia. L’intervento è stato necessario per prevenire ulteriori comportamenti violenti e tutelare la famiglia coinvolta.
Un 41enne arrestato dai carabinieri. Nel corso della notte, a San Nicola La Strada, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta hanno tratto in arresto il 41enne di Caserta, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, minacce e porto di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Minaccia l'ex con la pistola, poi le distrugge il b&b con una mazza da baseball: arrestato
Leggi anche: Stazione delle autolinee, giovane minaccia i passanti con una mazza da baseball
Aggredisce moglie e madre e minaccia di far esplodere il palazzo - Dopo aver aggredito la moglie e la madre davanti ai figli minori, si è asserragliato all'interno dell'appartamento di famiglia in località Masone, a Reggio Emilia, dichiarando di essere armato e di vo ... ansa.it
Picchia la moglie e minaccia di morte la sua famiglia. L'uomo trovato con una pistola carica nello zaino - Ai militari dell’Arma la donna ha detto di subire da anni frequenti violenze psicologiche e fisiche da parte del marito, più volte segnalate, ma poi ritrattate per timore di ritorsioni ... msn.com
“Ti uccido e ti seppellisco”, botte e minacce di morte alla moglie e ai 3 figli. Braccialetto elettronico a 33enne - Sono le minacce che una donna pakistana avrebbe subito dal marito, un connazionale 33enne, e che ... ilrestodelcarlino.it
Iran: la polizia spara sulla folla, decine di morti. Il regime minaccia la pena di morte a chi manifesta Link nei commenti - facebook.com facebook
Iran in protesta, il procuratore generale minaccia i manifestanti di pena di morte: “Siete nemici di Dio” – video x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.