gattatico donna incinta minacciata e ferita dal compagno

Una donna di 20 anni, incinta di sette mesi, è stata minacciata di morte e colpita con violenza dal compagno in un episodio avvenuto a Gattatico. La donna ha subito ferite e ha richiesto assistenza medica. La coppia è stata segnalata alle forze dell'ordine, che stanno indagando sull’accaduto.

Gattatico (Reggio Emilia), 30 marzo 2026 – Minacce di morte, aggressioni fisiche e violenza ai danni di una donna ventenne al settimo mese di gravidanza. Il compagno, di 19 anni, è stato arrestato dai carabinieri di Gattatico per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minaccia aggravata. I fatti sono iniziati nella serata di giovedì scorso, quando l’uomo, per motivi futili legati alla perdita di un voucher, ha dato sfogo a una rabbia incontrollata. Il marito l’avrebbe colpita con schiaffi e calci per poi chiuderla a chiave in camera da letto, impedendole persino di mangiare. La violenza è ripresa la mattina successiva. Al culmine di una lite, l'aggressore ha scagliato contro la moglie un’insalatiera e, successivamente, una pentola in acciaio colpendola alla testa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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