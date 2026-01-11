Donna incinta morta in casa | l’allarme lanciato dal compagno aveva solo 39 anni
Una donna di 39 anni, incinta, è stata trovata senza vita nella propria abitazione. L’allarme è stato dato dal compagno, che ha segnalato la situazione alle autorità. Al momento, si ipotizza un malore improvviso come causa del decesso. La vicenda è oggetto di indagini per chiarire le circostanze della morte.
Si ipotizza che a causare la morte della donna, di soli 39 anni, sia stato un malore improvviso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
