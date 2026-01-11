Donna incinta morta in casa | l’allarme lanciato dal compagno aveva solo 39 anni

Una donna di 39 anni, incinta, è stata trovata senza vita nella propria abitazione. L’allarme è stato dato dal compagno, che ha segnalato la situazione alle autorità. Al momento, si ipotizza un malore improvviso come causa del decesso. La vicenda è oggetto di indagini per chiarire le circostanze della morte.

Donna incinta trovata morta in casa, aveva 39 anni. A lanciare l'allarme il compagno che non la sentiva da giorni - Drammatica scoperta nel quartiere di Borgo Nuovo, a Verona, dove una donna incinta, una 39enne di nazionalità keniota, è ... msn.com

Tragedia in Borgo Nuovo, donna incinta trovata morta in casa - Tragedia in Borgo Nuovo a Verona: una donna incinta è stata trovata morta in casa, si indaga sulle cause della morte. veronaoggi.it

A bordo una donna incinta e due bimbi, fortunatamente nessuna grave conseguenza - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.