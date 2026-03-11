Segregata in casa per mesi e minacciata con un machete dal compagno | donna salvata dai carabinieri

Una donna è stata tenuta in casa contro la sua volontà per diversi mesi e minacciata con un machete dal suo compagno. Alla fine, è riuscita a chiedere aiuto, consentendo l’intervento dei carabinieri. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno liberato la donna. L’uomo è stato arrestato e portato in caserma.

Una donna è stata segregata in casa per mesi e minacciata con un machete dal compagno, fino a quando è riuscita a chiedere aiuto e a far scattare l’intervento delle forze dell’ordine. L’incubo si è concluso con l’arresto dell’uomo, un 56enne, accusato di sequestro di persona e maltrattamenti. La vittima è riuscita a contattare il numero di emergenza 112, ma il compagno l’ha sorpresa mentre era al telefono con i carabinieri e ha iniziato a minacciarla con un machete e un paio di forbici. Fortunatamente i militari sono riusciti a individuare l’abitazione e a intervenire rapidamente, evitando conseguenze peggiori. Secondo quanto raccontato... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

