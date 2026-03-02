Verso Como-Inter i precedenti in Coppa Italia

Prima della partita tra Como e Inter, è utile ricordare i precedenti in Coppa Italia. Lo stadio Giuseppe Sinigaglia, costruito nel 1925 e inaugurato due anni più tardi, è stato teatro di numerosi incontri di calcio. Questo impianto, noto anche per la sua architettura razionalista, ha visto diverse sfide tra le due formazioni nel corso degli anni.