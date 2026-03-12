Verso Inter-Atalanta tutti i precedenti

La partita tra Inter e Atalanta si gioca alla ventinovesima giornata di Serie A. L’obiettivo dell’Inter è ottenere tre punti per dimenticare il risultato nel derby e continuare la corsa allo scudetto 202526. I precedenti tra le due squadre sono numerosi e consolidati, creando aspettative sulla sfida di questa giornata. La partita si svolge in un contesto di alta tensione tra le due formazioni.

Inter-Atalanta, giornata numero ventinove di Serie A. Tre punti per scacciare via i fantasmi del derby, una vittoria per riprendere la marcia verso lo scudetto 202526. Ma anche per continuare una tradizione positiva in quel di San Siro contro gli orobici.