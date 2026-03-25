Carburanti il gasolio resta sopra i 2 euro Unc | Il taglio delle accise non basta

I prezzi dei carburanti continuano a rimanere elevati, con il gasolio che supera ancora i 2 euro al litro. Nonostante il governo abbia adottato un taglio delle accise, l'Unione Nazionale dei Consumatori ha dichiarato che questa misura non è sufficiente a ridurre significativamente i costi. La differenza tra il prezzo precedente e quello attuale rimane evidente, lasciando molti automobilisti insoddisfatti.

Firenze, 25 marzo 2026 – Il taglio delle accise ha portato un alleggerimento dei prezzi, ma non abbastanza. In Toscana il gasolio continua a restare sopra i 2 euro al litro nei distributori più cari e lungo la rete autostradale. E con la misura destinata a scadere l’8 aprile, il rischio è quello di un nuovo rialzo nel giro di poche settimane. Quanto si paga oggi la benzina in Toscana. Secondo i dati comunicati in data di oggi dagli impianti di distribuzione all’Osservaprezzi del ministero, a Firenze la benzina verde si attesta intorno a 1,7 euro al litro in modalità self service e può arrivare a 1,9 nel servito, mentre il gasolio resta sopra i 2 euro nel self e raggiunge anche i 2,3 euro nel servito. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carburanti, il gasolio resta sopra i 2 euro. Unc: “Il taglio delle accise non basta” Articoli correlati Prezzi carburanti, primi effetti del taglio delle accise: il gasolio self a 1,978 euroSi registrano i primi effetti concreti del taglio delle accise sui carburanti, entrato in vigore con il nuovo decreto legge e subito riflesso sui... Leggi anche: Caro carburanti, il taglio delle accise non basta più: il diesel vola oltre i 2 euro al litro Aggiornamenti e notizie su Carburanti il gasolio resta sopra i 2... Temi più discussi: Prezzi, benzina giù ma diesel resta alto. Cosa sta succedendo; Carburanti, il gasolio resta sopra i 2 euro. Unc: Il taglio delle accise non basta; Caro-carburanti, CIA: subito credito d’imposta per gasolio agricolo; Carburanti, scende il costo di benzina e diesel: ecco come funziona lo sconto. Caro carburanti, già finita la discesa dovuta allo sconto sulle accise: Il gasolio rincara in tutta ItaliaDopo una breve tregua, i prezzi dei carburanti tornano a crescere. Il diesel supera i 2 euro in autostrada, pesando su trasporti e filiere produttive. ilfattoquotidiano.it Carburanti, il calo dei prezzi resta inferiore al taglio delle accise. Ecco le Regioni dove si paga di menoDopo il taglio delle accise, i prezzi di benzina e gasolio sono scesi in modo disomogeneo nelle regioni italiane. Valle d'Aosta in testa. ilfattoquotidiano.it RE-CALL Foggia, caro carburanti Strippoli (M5S) denuncia: “Taglio delle accise inesistenti, prezzo oltre 2 euro” Scopri i dettagli https://www.lattacco.it/it/cronaca/20-la-bianca/50777-caro-carburanti-a-foggia-strippoli-m5s-denuncia-taglio-delle-accise-ine facebook In Croazia pacchetto di misure per contenere i prezzi dei carburanti. Preier Plenkovic stanza 9 miliardi di euro #ANSAmotori #ANSA x.com