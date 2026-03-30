Gasolio oltre 2,7 euro al litro le autostrade ora sono più economiche delle città
Al 27 marzo, alcuni distributori di carburante lungo le strade principali italiane hanno registrato prezzi del gasolio superiori a 2,7 euro al litro, secondo una mappatura condotta dal Codacons. Questa situazione ha portato a un aumento dei costi di rifornimento per gli automobilisti, mentre le tariffe sui tratti autostradali risultano più basse rispetto a molte aree urbane.
Il pieno di gasolio torna a preoccupare gli automobilisti italiani. Secondo una mappatura nazionale realizzata dal Codacons, al 27 marzo alcuni distributori lungo la rete stradale ordinaria hanno superato la soglia dei 2,7 euro al litro per il diesel servito. Livelli che superano persino quelli praticati sulle autostrade. I distributori più cari: Prato, Cuneo e Milano sul podio. La classifica dei prezzi più elevati vede in testa la Toscana: un impianto in provincia di Prato vende il gasolio a 2,763 euro al litro, con la benzina servita a 2,420 eurolitro. Segue il Piemonte, dove in provincia di Cuneo si raggiungono i 2,749 euro al litro per il diesel (benzina a 2,406 eurolitro). 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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