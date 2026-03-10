Le tre autostrade italiane in cui il gasolio ha superato i 2,60 euro al litro

In alcune stazioni di servizio lungo le autostrade italiane, il prezzo del gasolio ha superato i 2,60 euro al litro. Il Codacons ha segnalato questa situazione e chiede un intervento immediato da parte del governo per proteggere i consumatori. La questione riguarda le tre principali autostrade del paese, dove sono stati riscontrati i prezzi più alti per il carburante.

