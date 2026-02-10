Bollette allarme aumento PUN | tensioni globali e gas spingono i prezzi dell’energia verso l’alto nel 2026

Il prezzo dell’energia elettrica in Italia continua a salire, e le bollette di famiglie e imprese si fanno più salate. Le tensioni sul mercato globale e il prezzo del gas spingono verso l’alto i costi dell’energia, con effetti che si faranno sentire già dal 2026. La situazione preoccupa consumatori e operatori, che temono un aumento dei costi già in vista.

Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell’energia elettrica è in aumento, con ripercussioni dirette sulle bollette di luce e gas per famiglie e imprese italiane. L’incremento, registrato a partire da febbraio 2026, è legato a tensioni geopolitiche internazionali e all’aumento del costo del gas naturale, elemento chiave nella produzione di energia elettrica nel nostro Paese. Questa situazione genera incertezza e difficoltà nella pianificazione economica sia per i consumatori che per il settore industriale. L’aumento del PUN, osservato nelle ultime settimane, si manifesta con una chiara tendenza rialzista.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa settimana i prezzi di gas e luce sono saliti ancora, spinti dal freddo intenso e dalle tensioni tra i paesi.

A febbraio 2026 le bollette di luce e gas aumentano di nuovo.

