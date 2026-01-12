L'indagine sul caso di Chiara Poggi si concentra ora sull'ultima possibile via di fuga dell'assassino, avvenuta la mattina del 13 agosto 2007. Secondo le ultime ipotesi, l'assassino potrebbe aver lasciato la scena attraverso una porta sul retro della villetta di via Pascoli, che si affaccia su un'area verde poco visibile. Questa pista apre nuove domande sulle modalità e sui movimenti dell'autore del delitto.

L'ultima ipotesi sul caso del delitto di Garlasco? Questa volta riguarda il killer e non la vittima. Quale via di fuga sarebbe stata utilizzata dall'assassino - o dai killer - la mattina del 13 agosto 2007, quando venne uccisa Chiara Pogg i? Spunta la tesi dell'uscita dal retro della villetta di via Pascoli servendosi di una porta - sul retro - che si affaccia su un'area verde, lontana da occhi indiscreti. Da quel punto infatti c'è una distesa di erba che poi termina in un canale che al momento è in secca. Questa è una delle tesi al vaglio degli investigatori ed è anche un'ipotesi portata sul piccolo schermo anche dalla redazione di Mattino 5, che con l’aiuto di droni ha mostrato la possibile via di fuga, alternativa rispetto alla strada principale, ovvero via Pascoli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, "da dove è fuggito il killer di Chiara Poggi": l'ultima pista

Leggi anche: Delitto di Garlasco: Chiara Poggi, il sangue e il telo da mare. “Usato per i capelli, rubato dal killer”

Leggi anche: Caso Garlasco, l’unghia di Chiara Poggi e il nuovo dettaglio a Ore 14 sulla pista del contatto

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Garlasco, il killer poteva fuggire dal retro della villetta? La ricostruzione - La possibile via di fuga dell’assassino o degli assassini dopo il delitto. msn.com