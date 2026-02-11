Garlasco, un biglietto anonimo lasciato sulla tomba di Chiara Poggi riaccende le polemiche. Sul foglio scritto a mano si legge che Marco Panzarasa, allora amico di Alberto Stasi, sarebbe stato l’assassino. La madre di Chiara, Rita Preda, si è detta sconvolta e ha confessato al suo legale di tremare ascoltando quelle parole. Ora si attende di capire se ci siano nuove prove o se si tratti solo di un’altra voce nel lungo filone di indagini.

Il primo nome evocato nella conversazione tra l’avvocato Tizzoni e Rita Preda è quello di Marco Panzarasa, all’epoca uno dei migliori amici di Alberto Stasi e figlio dell’ex sindaco di Garlasco. Aveva 24 anni nel 2007 e viveva non lontano dalla villetta dei Poggi Dopo diciotto anni dal delitt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, biglietto anonimo al cimitero sulla tomba di Chiara Poggi: "È stato Marco ad ucciderla", la madre della vittima al legale: "Sto tremando"

A Garlasco, nel cimitero, un biglietto anonimo trovato sulla tomba di Chiara Poggi riaccende la discussione sul caso.

La procura di Pavia sta scavando sempre più a fondo nel caso di Chiara Poggi.

