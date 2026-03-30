Garlasco ipotesi scorta per Lovati | Ha visto cose che non avrebbe dovuto vedere

Il caso di Garlasco è tornato di attualità con nuove ipotesi riguardanti una possibile scorta per una persona coinvolta. Secondo le indiscrezioni, questa persona avrebbe avuto conoscenze di fatti che non avrebbe dovuto vedere. Le indagini continuano a concentrarsi su alcuni dettagli emersi nelle ultime settimane, senza che siano state rilasciate dichiarazioni ufficiali o nomi specifici.

Il caso di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione, arricchendosi di nuovi sviluppi che alimentano tensioni e interrogativi. Negli ultimi giorni, infatti, l’avvocato Massimo Lovati sarebbe stato destinatario di una serie di minacce di morte dopo alcune dichiarazioni rilasciate in televisione sulla vicenda legata all’omicidio di Chiara Poggi. A rendere pubblica la situazione è stato il collega Fabrizio Gallo, intervenuto durante una diretta della trasmissione Mattino 5 su Canale 5. Secondo quanto riferito, tutto sarebbe iniziato subito dopo l’intervento televisivo di Lovati, nel quale il legale aveva commentato alcuni dettagli ritenuti delicati, tra cui la presenza di presunte ferite sulle palpebre della vittima. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Articoli correlati Garlasco, Lovati torna sul sicario di ucciso Chiara Poggi: "Avrebbe mandato nella m**** cardinali e politici"A Lo Stato Delle Cose l’avvocato Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio, ha riproposto la sua teoria sul sicario mandato ad uccidere Chiara... Leggi anche: Caso Garlasco: Lovati, 'svelerò tante cose sull'omicidio se sentito in aula a Milano' Garlasco, Lovati: Corona mi ha tradito, avevo bevuto - Ore 14 del 08/10/2025 Aggiornamenti e contenuti dedicati a Garlasco ipotesi scorta per Lovati Ha... Garlasco, l’avvocato Massimo Lovati minacciato di morte dopo le parole in tv: ipotesi scortaGarlasco torna al centro dell’attenzione mediatica per un episodio di intimidazione che ha coinvolto l’avvocato Massimo Lovati, intervenuto nei giorni scorsi ... thesocialpost.it Garlasco, minacce di morte all'avvocato Massimo Lovati dopo le parole in tv: le intimidazioni e l'ipotesi scortaGarlasco non smette di regalare sorprese. L'avvocato Massimo Lovati, intervenuto nei giorni scorsi in televisione per commentare alcuni dettagli ... msn.com