Garlasco Lovati torna sul sicario di ucciso Chiara Poggi | Avrebbe mandato nella m**** cardinali e politici

Massimo Lovati torna a parlare del caso di Chiara Poggi e rilancia la sua teoria sul sicario. Secondo l’ex investigatore, chi ha ucciso Chiara avrebbe voluto mandare in crisi figure di spicco come cardinali e politici. Lovati non spiega esattamente cosa intendesse, ma ripete che dietro il delitto ci sarebbero motivi più profondi e legati a interessi molto più alti. La sua posizione riapre discussioni e fa tornare alla ribalta uno dei casi più seguiti in Italia negli ultimi anni.

A Lo Stato Delle Cose l’avvocato Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio, ha riproposto la sua teoria sul sicario mandato ad uccidere Chiara Poggi da una non meglio specificata organizzazione. Ciò sarebbe avvenuto perché la 26enne avrebbe mandato “nella mer*a tutti, cardinali, politici” con le sue ricerche. Puntuale la replica di Antonio De Rensis, che dice di considerare il suo collega come “opinionista” dal momento che è rimasto fuori dall’inchiesta. Chiara "avrebbe mandato nella mer*a" cardinali e politici" La replica di Antonio De Rensis a Lovati Le novità su Garlasco Chiara “avrebbe mandato nella mer*a” cardinali e politici” Lunedì 9 febbraio Massimo Lovati a Lo Stato delle Cose ha ripreso la sua narrazione sul presunto killer che il 13 agosto 2007 avrebbe ucciso Chiara Poggi su mandato di una non meglio definita organizzazione criminale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Massimo Lovati torna a parlare delle indagini sul caso di Garlasco.

In questa vicenda giudiziaria di Garlasco, Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, esprime le proprie riserve sulla richiesta di un’incidente probatorio relativo ai computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi.

Garlasco, la nuova perizia: “Le tracce sulle unghie di Chiara Poggi compatibili con Dna di Sempio”

