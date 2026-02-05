Caso Garlasco | Lovati ' svelerò tante cose sull' omicidio se sentito in aula a Milano'

Da iltempo.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Lovati annuncia che, se sarà ascoltato in aula a Milano, svelerà molti dettagli sull'omicidio di Garlasco. L’avvocato spiega che fornirà spiegazioni sul motivo dietro la macchinazione dello studio Giarda, un elemento che potrebbe cambiare le carte in tavola nel processo. Per ora, resta in attesa di essere chiamato, ma promette rivelazioni importanti.

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Massimo Lovati, "se verrà sentito" in aula a Milano "svelerà tante cose sull'omicidio di Garlasco, cioè spiegherà il perché lo studio Giarda ha messo in atto la macchinazione e questo inciderà anche sul processo di Garlasco". Lo svela all'Adnkronos l'avvocato Fabrizio Gallo facendo riferimento al processo per diffamazione che vede l'ex difensore di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, imputato per diffamazione nei confronti di Enrico e Fabio Giarda, ex legali di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per il delitto del 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Iltempo.it

caso garlasco lovati sveler242 tante cose sull omicidio se sentito in aula a milano

© Iltempo.it - Caso Garlasco: Lovati, 'svelerò tante cose sull'omicidio se sentito in aula a Milano'

Approfondimenti su Garlasco Omicidio

Caso Garlasco: Lovati va a processo a Milano per diffamazione contro lo studio Giarda

A Milano, Massimo Lovati, l’ex avvocato di Andrea Sempio, si presenta in tribunale per affrontare il processo.

Garlasco, Lovati ammette di aver preso 15 mila euro in nero dai Sempio: sentito in Procura a Brescia

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Delitto di Garlasco: Lovati pronto a parlare con i pm di Brescia sulla corruzione

Video Delitto di Garlasco: Lovati pronto a parlare con i pm di Brescia sulla corruzione

Ultime notizie su Garlasco Omicidio

caso garlasco lovati sveleròGarlasco, guai per Massimo Lovati. L’ex difensore di Sempio a processo per diffamazione: «Ha offeso reputazione e onore degli ex legali di Stasi»La decisione della Procura di Milano è arrivata con citazione diretta a giudizio e riguarda alcune dichiarazioni ritenute lesive nei confronti dello studio Giarda, che aveva assistito Alberto Stasi ne ... msn.com

caso garlasco lovati sveleròCaso Garlasco, Lovati va a processo a Milano per diffamazione contro lo studio Giarda(Adnkronos) - Massimo Lovati, ex avvocato di Andrea Sempio nel caso Garlasco, dovrà comparire come imputato a Milano nel processo che lo vede accusato di diffamazione. Lo ha stabilito il pubblico mini ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.