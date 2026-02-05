Caso Garlasco | Lovati ' svelerò tante cose sull' omicidio se sentito in aula a Milano'

Massimo Lovati annuncia che, se sarà ascoltato in aula a Milano, svelerà molti dettagli sull'omicidio di Garlasco. L’avvocato spiega che fornirà spiegazioni sul motivo dietro la macchinazione dello studio Giarda, un elemento che potrebbe cambiare le carte in tavola nel processo. Per ora, resta in attesa di essere chiamato, ma promette rivelazioni importanti.

Milano, 5 feb. (Adnkronos) - Massimo Lovati, "se verrà sentito" in aula a Milano "svelerà tante cose sull'omicidio di Garlasco, cioè spiegherà il perché lo studio Giarda ha messo in atto la macchinazione e questo inciderà anche sul processo di Garlasco". Lo svela all'Adnkronos l'avvocato Fabrizio Gallo facendo riferimento al processo per diffamazione che vede l'ex difensore di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, imputato per diffamazione nei confronti di Enrico e Fabio Giarda, ex legali di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per il delitto del 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Iltempo.it

A Milano, Massimo Lovati, l’ex avvocato di Andrea Sempio, si presenta in tribunale per affrontare il processo.

Delitto di Garlasco: Lovati pronto a parlare con i pm di Brescia sulla corruzione

