A Garlasco, si indaga su un episodio riguardante un muretto rotto in una villetta di via Pascoli. La polizia ha ascoltato una conversazione tra Giuseppe Poggi e il colonnello Cassese, senza ancora chiarire chi sia stato a causare il danno. Le indagini proseguono per determinare le responsabilità, mentre il mistero sulla vicenda rimane irrisolto.

Tra i misteri irrisolti che avvolgono il delitto di Garlasco c’è anche quello relativo al muro di cinta della villetta di via Pascoli. Nelle foto scattate dagli investigatori dopo l’omicidio di Chiara Poggi si vede nitidamente che il muretto accanto al cancello d’ingresso è rotto in un angolo. Il dettaglio è anche stato al centro di una conversazione tra Giuseppe, il padre della vittima, e il colonnello Cassese. Garlasco: il mistero del muretto rotto Il 13 agosto 2007, come ricostruito da Mattino 5, sia Alberto Stasi sia i primi carabinieri giunti sulla scena del crimine hanno riferito di aver scavalcato il muro di cinta per entrare nella villetta proprio nel punto in cui c’era il danneggiamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, Giuseppe Poggi e la chiamata al colonnello Cassese sul muretto rotto: mistero su chi è stato

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