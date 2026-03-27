Garlasco il nuovo mistero su casa Poggi | Cosa si vede sul muretto

A Garlasco, la vicenda riguardante la casa Poggi torna sotto i riflettori con un nuovo dettaglio: ciò che si vede sul muretto della proprietà. Il delitto di Chiara Poggi, avvenuto diversi anni fa, continua a suscitare domande e a essere al centro di discussioni, mantenendo vivo l’interesse attorno a quella vicenda irrisolta.

Il delitto di Chiara Poggi continua a restare avvolto da interrogativi che, a distanza di anni, non smettono di riemergere. Mentre si attende l’esito delle nuove indagini che potrebbero riscrivere quanto accaduto il 13 agosto 2007 a Garlasco, nuovi dettagli tornano a far discutere, riportando l’attenzione su elementi rimasti a lungo ai margini dell’inchiesta. Negli ultimi mesi, il caso ha visto riaffiorare testimonianze e ricostruzioni alternative, tra cui quella di un’ex vicina di Andrea Sempio, che avrebbe sollevato dubbi su alcune versioni fornite in passato. Ma non è l’unico punto che sta attirando l’attenzione degli investigatori e dei media: c’è infatti un dettaglio, apparentemente secondario, che negli anni non è mai stato davvero approfondito. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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