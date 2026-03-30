Garattini | Non c’è educazione alla salute Serve un’ora a settimana nelle scuole

Silvio Garattini, oncologo e fondatore dell’Istituto Mario Negri, ha affermato che nelle scuole non si insegna adeguatamente l’educazione alla salute. Ha proposto di dedicare un’ora a settimana a questa materia, sottolineando che il sistema scolastico necessita di cambiamenti per affrontare questa lacuna. La riflessione è stata condivisa tramite un video pubblicato da un canale dedicato al settore medico.

“ La scuola deve cambiare ”. È il punto di partenza della riflessione di Silvio Garattini, oncologo e ricercatore, fondatore dell’Istituto Mario Negri, in un reel pubblicato da medical.voice. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Educazione alla sessualità e alla salute nelle scuole: al liceo Socrate parte il progetto della Asl BariL'iniziativa al via nell'istituto barese: previsti incontri formativi dedicati a sessualità, affettività e benessere psicofisico degli adolescenti Un... Addio a Laura Fontana: ha dedicato la sua vita alla Shoah e all’educazione della memoria nelle scuoleRimini, 30 gennaio 2026 – Se migliaia di ragazzi riminesi hanno conosciuto e studiato gli orrori della Shoah, lo devono a lei. Tutti gli aggiornamenti su Garattini Non c'è educazione alla... Argomenti discussi: Dieta sana, attività fisica e pochi farmaci: la lezione del prof Garattini a Gragnano. Dieta sana, attività fisica e pochi farmaci: la lezione del prof Garattini a GragnanoChi dice che è necessario rinunciare ai piaceri della tavola per vivere a lungo? Certamente non il professor Silvio Garattini che, prima di essere ... piacenzasera.it Garattini: Mangiate poco, vivrete più a lungo. Ma no al digiuno intermittente. Quale cibo scegliere (ed evitare) durante le festeMilano – La carne rossa? È un fattore di rischio per il tumore del colon ed è produttrice di alcune sostanze ritenute lesive a livello cardiovascolare. E nei giorni delle feste di Natale come si fa ... quotidiano.net