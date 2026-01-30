Addio a Laura Fontana | ha dedicato la sua vita alla Shoah e all’educazione della memoria nelle scuole

Rimini piange Laura Fontana, la donna che ha dedicato la vita a insegnare ai giovani gli orrori della Shoah. Oggi, molte scuole della città ricordano il suo impegno nel mantenere vivo il ricordo, anche grazie alle sue lezioni e iniziative. La sua morte lascia un vuoto tra chi ha imparato da lei a conoscere la storia e l’importanza di non dimenticare.

Rimini, 30 gennaio 2026 – Se migliaia di ragazzi riminesi hanno conosciuto e studiato gli orrori della Shoah, lo devono a lei. Se l’educazione alla memoria è diventata sempre più presente nelle scuole della città, lo si deve a lei. Laura Fontana ha dedicato la sua vita allo studio della Shoah. Una vita che si è spezzata troppo presto. La storica, che dagli anni ‘90 dirigeva l’attività di educazione alla memoria del Comune di Rimini, si è spenta a soli 61 anni, per una grave malattia. Autrice di numerosi saggi e ricerche, Fontana era considerata una delle maggiori studiose italiane della Shoah. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

