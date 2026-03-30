Garante infanzia e adolescenza Giovanna Perricone passa alla Regione | nuovo avviso del Comune

Il Comune ha avviato una selezione per trovare un nuovo Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, dopo che l’incarico è stato lasciato da Giovanna Perricone, che lo aveva ricoperto dal dicembre 2022 fino a febbraio, quando ha preso un ruolo analogo presso la Regione. La nomina precedente si era conclusa con le sue dimissioni, che hanno portato alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.

L'area Istruzione e formazione ha pubblicato il bando per la selezione. Le domande vanno inviate con curriculum allegato Il Garante dei diritti per l'infanzia e per l'adolescenza è stato istituito con una delibera di Giunta nel settembre 2013. In concordanza con l’Autorità Garante nazionale, il Garante comunale assume funzioni di tutela e promozione, sostenendo e valutando le condizioni atte a garantire il rispetto e l’attuazione dei diritti dei bambini e delle bambine, fin dal prenatale, dei ragazzi e delle ragazze presenti sul territorio comunale. La durata della carica è quadriennale, rinnovabile per una volta e verrà svolta a titolo gratuito senza percepire alcuna indennità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Garante infanzia e adolescenza, Giovanna Perricone passa alla Regione: nuovo avviso del Comune Articoli correlati Leggi anche: Regione, Giovanna Perricone è il nuovo garante per l'infanzia e l'adolescenza: approvata in Giunta la nomina Giovanna Perricone nominata garante per l’infanzia, Alessandra De Caro per i diritti culturaliGiovanna Perricone è il nuovo garante per l'infanzia e l’adolescenza della Regione Siciliana. Tutti gli aggiornamenti su Giovanna Perricone Temi più discussi: Bimbi senza scuola, il Garante dell’Infanzia: Poco interesse ai piccoli; Scuola. Al via il progetto Noi ci siamo oggi; Catania, 250 studenti alla Giornata dei Consigli dei Ragazzi: Non chiamateci baby sindaci. Bimbi senza scuola, il Garante dell’Infanzia: Poco interesse ai piccoliPALERMO – La vicenda dei due bambini scoperti in una comunità nel bosco di Gibilmanna, in provincia di Palermo, senza scuola né vaccinazioni è l’emblema della scarsa attenzione e del poco interesse c ... dire.it Famiglia nel bosco, il Garante Infanzia si schiera: Allontanamento dei minori solo in caso di grave pericoloL’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza si è espressa, tramite un documento in 18 punti, sull’allontanamento dei minori dalle famiglie di origine. Facendo riferimento alla vicenda dei ... fanpage.it