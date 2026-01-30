Giovanna Perricone nominata garante per l’infanzia Alessandra De Caro per i diritti culturali

Giovanna Perricone è stata nominata nuovo garante per l'infanzia e l’adolescenza della Regione Siciliana. La decisione è stata presa dalla giunta su proposta di Renato Schifani, che ricopre anche il ruolo di presidente e assessore ad interim per la Famiglia, le politiche sociali e il lavoro. La nomina arriva in un momento in cui l’attenzione sui diritti dei più giovani in Sicilia cresce di giorno in giorno.

Palermitana, docente in quiescenza di Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, di Psicologia pediatrica e Psicologia della disabilità

