Regione Giovanna Perricone è il nuovo garante per l' infanzia e l' adolescenza | approvata in Giunta la nomina
Giovanna Perricone diventa ufficialmente il nuovo garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Siciliana. La nomina è stata approvata dalla giunta su proposta del presidente e assessore ad interim Renato Schifani. Perricone prende il posto di chi le ha precedute, pronta a seguire le questioni dei più giovani nella regione.
L'incarico ha una durata di cinque anni. Docente in pensione di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, di Psicologia pediatrica e Psicologia della disabilità, è stata anche presidente della Società italiana di psicologia pediatrica dal 2016 al 2022. Ricopre attualmente analogo incarico al Comune di Palermo Giovanna Perricone è il nuovo garante per l'infanzia e l’adolescenza della Regione Siciliana. La nomina è stata approvata in giunta su proposta del presidente della Regione e assessore ad interim per la Famiglia, le politiche sociali e il lavoro, Renato Schifani. L’incarico ha una durata di cinque anni.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondimenti su Regione Siciliana
Fondi apripista: Erica Stravato è la garante dell'infanzia e adolescenza del Comune
Erica Stravato è stata nominata Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza del Comune di Fondi.
Garante diritti infanzia e adolescenza: Il Comune di Brindisi apre alle candidature
Il Comune di Brindisi ha aperto le candidature per il ruolo di Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
Ultime notizie su Regione Siciliana
Politiche sociali, Perricone è il nuovo garante per l’infanzia e l’adolescenza: la nomina approvata in giuntaPalermitana, docente in quiescenza di Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, di Psicologia pediatrica e Psicologia della disabilità ... ilsicilia.it
Buon 2026 da Amadeus e Giovanna #2026 - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.