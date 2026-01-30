Regione Giovanna Perricone è il nuovo garante per l' infanzia e l' adolescenza | approvata in Giunta la nomina

Giovanna Perricone diventa ufficialmente il nuovo garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Siciliana. La nomina è stata approvata dalla giunta su proposta del presidente e assessore ad interim Renato Schifani. Perricone prende il posto di chi le ha precedute, pronta a seguire le questioni dei più giovani nella regione.

L'incarico ha una durata di cinque anni. Docente in pensione di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, di Psicologia pediatrica e Psicologia della disabilità, è stata anche presidente della Società italiana di psicologia pediatrica dal 2016 al 2022. Ricopre attualmente analogo incarico al Comune di Palermo Giovanna Perricone è il nuovo garante per l'infanzia e l’adolescenza della Regione Siciliana. La nomina è stata approvata in giunta su proposta del presidente della Regione e assessore ad interim per la Famiglia, le politiche sociali e il lavoro, Renato Schifani. L’incarico ha una durata di cinque anni.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Regione Siciliana

Erica Stravato è stata nominata Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza del Comune di Fondi.

Il Comune di Brindisi ha aperto le candidature per il ruolo di Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Regione Siciliana

Politiche sociali, Perricone è il nuovo garante per l’infanzia e l’adolescenza: la nomina approvata in giuntaPalermitana, docente in quiescenza di Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, di Psicologia pediatrica e Psicologia della disabilità ... ilsicilia.it

Buon 2026 da Amadeus e Giovanna #2026 - facebook.com facebook