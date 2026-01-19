Ztl a Lucca da oggi 19 gennaio sono attivi i nuovi varchi elettronici
Da oggi, 19 gennaio 2026, entrano in funzione i nuovi varchi elettronici della ZTL nel centro storico di Lucca. Il Comune ha adottato questa misura per migliorare la gestione del traffico e garantire una maggiore tutela dell’ambiente urbano. La presente comunicazione intende informare residenti, cittadini e visitatori delle modifiche in atto e delle modalità di accesso alla zona a traffico limitato.
Lucca, 19 gennaio 2026 - Il Comune di Lucca informa che da oggi, lunedì 19 gennaio, come già annunciato, entrano ufficialmente in funzione i nuovi varchi elettronici della Zona a Traffico Limitato del centro storico. Dopo una fase di pre-esercizio e monitoraggio, i dispositivi sono ora pienamente operativi: per chi rispetta le regole non cambia nulla, mentre con l’attivazione definitiva scattano le sanzioni per gli accessi e le uscite non autorizzate. L’entrata in funzione dei varchi rientra in un più ampio piano di ammodernamento e potenziamento del sistema di controllo della ZTL, finalizzato a tutelare la vivibilità del centro storico, migliorare la gestione dei flussi di traffico e garantire un’applicazione più efficace e trasparente delle regole. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Ztl, si stringono le maglie. Nuovi varchi attivi per stanare i ‘furbetti’
Lucca intensifica i controlli sulla ZTL con nuove misure volte a tutelare il centro storico. L’attivazione di un nuovo varco in via Elisa, all’incrocio con via Santa Chiara, segna un passo importante nel rafforzamento del sistema di sorveglianza. Obiettivo: contrastare i comportamenti scorretti e garantire una mobilità più ordinata e sostenibile nel cuore della città.
Ztl Centro Storico a Roma, nuovi varchi elettronici in uscita: ecco dove saranno installati
Sono stati installati nuovi varchi elettronici in uscita nel Centro Storico di Roma, nell’ambito di un intervento del valore di 4 milioni di euro. Questa misura mira a monitorare meglio le uscite, contribuendo a ridurre il traffico e le infrazioni nella zona. Di seguito, ecco le localizzazioni dei nuovi varchi e le principali informazioni relative all’implementazione.
