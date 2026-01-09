Ztl Centro Storico a Roma nuovi varchi elettronici in uscita | ecco dove saranno installati

Sono stati installati nuovi varchi elettronici in uscita nel Centro Storico di Roma, nell’ambito di un intervento del valore di 4 milioni di euro. Questa misura mira a monitorare meglio le uscite, contribuendo a ridurre il traffico e le infrazioni nella zona. Di seguito, ecco le localizzazioni dei nuovi varchi e le principali informazioni relative all’implementazione.

Via libera ai nuovi varchi Ztl nel Centro Storico di Roma: investimento da 4 milioni per controllare le uscite e ridurre traffico e infrazioni.

ZTL, verso nuovi varchi in uscita dal centro storico di Roma - Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economico relativo alla realizzazione di nuovi varchi per il controllo elettronico dei transiti in uscita dalla ZTL del centro storico di Roma è stato approvato dall ... ansa.it

Roma, il Comune approva i varchi della Ztl del centro storico - L'intervento è finanziato dal programma nazionale «Metro Plus e città medie sud 2021- roma.corriere.it

