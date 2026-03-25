Futuro Nazionale Vannacci apre la sede a Roma | 80 metri quadrati sullo stesso pianerottolo di Forza Italia

La sede di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, sarà collocata a Roma in via in Lucina 17, a pochi passi dalla Camera dei Deputati. Lo spazio, di circa 80 metri quadrati, si trova sullo stesso pianerottolo di quello di Forza Italia. La posizione geografica consente di raggiungere facilmente le istituzioni politiche della capitale.

(Adnkronos) – Sarà a pochi passi dalla Camera, in via in Lucina 17, la sede nazionale del partito di Roberto Vannacci Futuro Nazionale. Non solo: i circa ottanta metri quadri, quattro stanze, con corridoio centrale e reception all'ingresso, dove si lavora ancora per l'allestimento finale, tra roll up per le pareti in arrivo, gadget sparsi qua e là, mentre già fanno bella mostra un crocifisso alla parete e una statuina con la vergine Maria sulla scrivania che sarà del generale, sono al terzo piano dello stabile di prestigio che ospita la sede romana di Forza Italia. "Roma caput mundi, quindi la sede a Roma è essenziale e sarà il cuore battente del partito", dice un soddisfatto Vannacci all'AdnKronos, raccontando lo sbarco nel cuore della città eterna. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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