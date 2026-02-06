I deputati Sasso e Ziello lasciano la Lega | aderiamo a Futuro Nazionale di Vannacci è destra vitale

I deputati Rossano Sasso e Edoardo Ziello abbandonano la Lega e si uniscono a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. I due hanno deciso di uscire dal gruppo della Lega e passare nel Misto della Camera. La scelta arriva dopo una lunga riflessione e segna un cambiamento netto nel loro percorso politico. Ora, entrambi sono pronti a sostenere un'idea di destra più vigorosa e vitale.

Roma, 6 feb. (askanews) – Rossano Sasso e Edoardo Ziello hanno deciso di lasciare la Lega e passeranno al gruppo Misto della Camera per aderire al partito di Roberto Vannacci: Futuro nazionale. “Esco dalla Lega e scelgo di seguire il generale Roberto Vannacci nella sua battaglia identitaria e sovranista. Memento audere semper”, ha scritto sui social Sasso. “Sono costretto a dimettermi da un partito che continua a tradire la fiducia degli italiani e di aderire a Futuro Nazionale. Un progetto di destra seria e vitale che non vuole far tornare la Sinistra al governo del generale, Roberto Vannacci.🔗 Leggi su Ildenaro.it

I deputati Sasso e Ziello hanno deciso di lasciare la Lega e seguire il generale Roberto Vannacci nel suo nuovo percorso politico.

Nei giorni scorsi si era ipotizzato, ora è ufficiale: i deputati Edoardo Ziello e Rossano Sasso lasciano la Lega e passano con Roberto Vannacci.

