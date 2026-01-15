Calcio Napoli il futuro di Lucca tra Turchia e Arabia | spunta l’ipotesi Marcos Leonardo

Il futuro di Giacomo Lucca, attaccante del Calcio Napoli, si configura come oggetto di interesse internazionale. Mentre il Besiktas ha manifestato interesse, si valuta anche una possibile trattativa con l’Al-Hilal in Arabia. La trattativa, ancora in fase preliminare, riguarda il trasferimento del giovane brasiliano classe 2003, reduce da una stagione significativa con il club partenopeo.

L’attaccante del Calcio Napoli è al centro delle strategie di mercato: oltre alle sirene del Besiktas, prende forma una possibile operazione con l’Al-Hilal che porterebbe in azzurroi il brasiliano classe 2003 reduce da una stagione da protagonista. Il futuro di Lorenzo Lucca resta uno dei nodi principali del mercato del Calcio Napoli, impegnato a valutare . 🔗 Leggi su 2anews.it

