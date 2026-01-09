Rapina con sequestro di persona nella villa a Posillipo | i banditi aiutati dalla domestica bottino da 500mila euro

Nella mattinata di oggi, cinque persone sono state raggiunte da ordinanze cautelari in relazione a una rapina con sequestro di persona avvenuta a Posillipo nel novembre 2024. L'episodio, avvenuto nella villa di un imprenditore, ha coinvolto anche la collaborazione della domestica e ha portato a un bottino di circa 500 mila euro. L’indagine, durata oltre un anno, ha portato all’identificazione dei responsabili.

Rapina con sequestro di persona nella villa a Posillipo: i banditi aiutati dalla domestica, bottino da 500mila euro - Nella mattinata odierna, dopo oltre un anno, cinque persone sono state raggiunte da ordinanze cautelari per la rapina commessa nel novembre del 2024 nella ... fanpage.it

Napoli, rapina da 500mila euro e sequestro in villa a Posillipo: 5 arresti, la “colf talpa” - Un blitz studiato nei dettagli, consumato all’interno di una villa affacciata su Posillipo e ricostruito quindici mesi dopo dagli investigatori. pupia.tv

