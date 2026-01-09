Rapina con sequestro di persona nella villa a Posillipo | i banditi aiutati dalla domestica bottino da 500mila euro
Nella mattinata di oggi, cinque persone sono state raggiunte da ordinanze cautelari in relazione a una rapina con sequestro di persona avvenuta a Posillipo nel novembre 2024. L'episodio, avvenuto nella villa di un imprenditore, ha coinvolto anche la collaborazione della domestica e ha portato a un bottino di circa 500 mila euro. L’indagine, durata oltre un anno, ha portato all’identificazione dei responsabili.
Nella mattinata odierna, dopo oltre un anno, cinque persone sono state raggiunte da ordinanze cautelari per la rapina commessa nel novembre del 2024 nella villa di un imprenditore a Posillipo, quartiere collinare di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Napoli, rapina e sequestro nella villa di un imprenditore a Posillipo nel 2024: arrestate cinque persone
Leggi anche: Napoli, rapina e sequestro nella villa di un imprenditore a Posillipo nel 2024: quattro arresti e un obbligo di dimora
Rapina in villa a Bologna con sequestro di persona, in manette un 19enne albanese; Minorenne sequestrato e legato mani e piedi: arrestato un uomo | VIDEO; Ragazzo sequestrato durante rapina in villa in via Emilio Lepido: arrestato un membro della banda; Spruzzano spray urticante in faccia tre uomini, poi li picchiano per rapinarli: arrestati 4 giovanissimi.
Napoli, rapina e sequestro nella villa di un imprenditore a Posillipo nel 2024: scattano gli arresti - Una collaboratrice domestica fece da talpa, da facilitatrice e garantì l’accesso della banda all’interno della villa. msn.com
Rapina con sequestro di persona nella villa a Posillipo: i banditi aiutati dalla domestica, bottino da 500mila euro - Nella mattinata odierna, dopo oltre un anno, cinque persone sono state raggiunte da ordinanze cautelari per la rapina commessa nel novembre del 2024 nella ... fanpage.it
Napoli, rapina da 500mila euro e sequestro in villa a Posillipo: 5 arresti, la “colf talpa” - Un blitz studiato nei dettagli, consumato all’interno di una villa affacciata su Posillipo e ricostruito quindici mesi dopo dagli investigatori. pupia.tv
Bologna, rapina con sequestro di un minore in via Marco Emilio Lepido: il video x.com
Rapina e sequestro nel cuore di Milano: adolescente costretto a chiamare il padre sotto minaccia per ottenere denaro >> https://tinyurl.com/uz4fh4pb - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.