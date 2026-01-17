Furto nella stanza d'albergo del milanista Füllkrug | bottino da mezzo milione di euro

Nella notte, un furto ha interessato la stanza d'albergo del calciatore Füllkrug, milanista. I ladri hanno forzato la cassaforte, sottraendo gioielli e orologi per un valore stimato di circa mezzo milione di euro. La Polizia di Stato sta conducendo le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili.

