Dopo il furto dei tre dipinti alla Fondazione "Magnani Rocca" di Traversetolo, in provincia di Parma, la Art Security Manager Carlotta Predosin a TgCom24 prova ad analizzare le cause e il perché i ladri sono riusciti a scappare con tre opere di enorme valore economico e non solo. "Più che falle parlerei di vulnerabilità" dice Predosin "Che sicuramente i ladri avevano studiato con estrema attenzione, prima di compiere l'atto. Perché siamo davanti a un furto compiuto con attenzione e intelligenza, con estrema cautela e chissà da quanto tempo ragionato e preventivato". Soffermandosi proprio sulle possibili vulnerabilità in termini di sicurezza,... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Furto di quadri a Parma, Carlotta Predosin a TgCom24: "Rapina preventivata e compiuta con attenzione e intelligenza"

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Parma, quadri di Renoir, Cézanne e Matisse rubati da Villa Magnani tra cui "Les Poissons", con valore stimato tra €5 e 15mlnIl furto di tre capolavori dell'arte contemporanea sarebbe avvenuto in tempi record: "meno di 3 minuti".

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