Furto milionario in meno di 3 minuti Rubati i quadri di Renoir Cézanne e Matisse dalla mostra di Parma Quarta opera abbandonata

Nella mostra della Fondazione Magnani-Rocca a Mamiano di Traversetolo, nel Parmense, sono state rubate tre opere di artisti come Renoir, Cézanne e Matisse. Il furto, che ha coinvolto anche una quarta opera abbandonata, è durato meno di tre minuti. L’episodio ha suscitato l’interesse delle forze dell’ordine e della critica, mentre si cercano ancora dettagli sulla dinamica e sui responsabili.

Tre importanti opere d’arte sono state sottratte dalla Fondazione Magnani-Rocca, situata a Mamiano di Traversetolo, nel Parmense. Oltre al dipinto “Les Poissons” di Pierre-Auguste Renoir, risultano rubati anche Odalisca sulla terrazza di Henri Matisse e Natura morta con ciliegie di Paul Cézanne. La dinamica del furto Il furto è avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 marzo: i responsabili sono riusciti a entrare forzando un accesso della struttura. Le indagini sono state affidate ai carabinieri di Parma, con il supporto del nucleo specializzato nella tutela del patrimonio culturale, che sta analizzando anche le immagini della videosorveglianza. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - «Furto milionario in meno di 3 minuti». Rubati i quadri di Renoir, Cézanne e Matisse dalla mostra di Parma. Quarta opera abbandonata Articoli correlati Furto d'arte milionario a Parma: rubati un Renoir, un Matisse e un CezanneAGI - Un furto di ingente valore ha colpito nei giorni scorsi la Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo. Parma, rubati quadri di Renoir, Cezanne e Matisse alla Fondazione Magnani RoccaIn provincia di Parma, a Mamiano di Traversetolo, è stato rubato il quadro ‘Les Poissons‘ di Pierre-Auguste Renoir dalla Fondazione Magnani Rocca. Una raccolta di contenuti su Furto milionario Argomenti discussi: Furto milionario in meno di 3 minuti. Rubati i quadri di Renoir, Cézanne e Matisse dalla mostra di Parma. Quarta opera abbandonata; Prada, furto a metà. Banda pianifica il colpo ma fugge con 200 paia di scarpe, molto meno di quanto c'era in magazzino. Parma, furto artistico milionario: rubate tre opere di Matisse, Renoir e CézanneIl furto è avvenuto alla fondazione Magnani-Rocca. L'azione, ha spiegato la stessa Fondazione, è durata meno di tre minuti ... rtl.it