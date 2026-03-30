Furto con destrezza nell' ottica del presidente dell' associazione commercianti del centro

Nella zona di Piazza dei Signori a Padova, un negozio di ottica è stato preso di mira da un ladro che ha messo in atto un furto con destrezza. L’attività è di proprietà di un commerciante molto conosciuto in città, che ricopre anche il ruolo di presidente dell’associazione dei commercianti del centro. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per verificare il fatto.

Il 28 marzo due uomini sono entrati nel negozio di piazza dei Signori di Massimiliano Pellizzari a Padova e hanno arraffato un occhiale marchiato Yves Saint Laurent del valore di 400 euro. Indaga la Questura. Ladri ripresi dalle telecamere Furto con destrezza all'ottica Verdi di Piazza dei Signori a Padova di proprietà di Massimiliano Pellizzari volto noto del commercio padovano per essere il presidente dell'associazione Commercianti del Centro. Il colpo è andato a segno il 28 marzo alle 17,10. A metterlo a segno due cittadini stranieri che si sono intrufolati nel negozio mescolandosi tra i clienti. Il "palo" con gli occhiali, chi ha commesso materialmente il furto con il volto parzialmente travisato da un cappellino con visiera. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Furto con destrezza nell'ottica del presidente dell'associazione commercianti del centro Articoli correlati Furto in Borgo Angelo Mazza: "I commercianti del centro storico sono esasperati"Nella notte si è verificato un furto ai danni di un’attività commerciale in Borgo Angelo Mazza. Furto con destrezza in piazza dei Miracoli a Pisa, due denunciatiPisa, 28 marzo 2026 - Due persone sono state denunciate in stato di libertà dai carabinieri della stazione di Migliarino Pisano per un furto con... Una selezione di notizie su Furto con destrezza nell'ottica del... Temi più discussi: Polizia Locale, tentato furto con destrezza sventato da remoto: tre arrestati; Furto con destrezza in piazza dei Miracoli a Pisa, due denunciati; Quanti anni di reclusione rischia chi ruba uno smartphone?; Ladre in trasferta, sfilano il portafoglio a un cliente nel centro commerciale: arrestate. Furto al Maxi Store Decò di Vallo della Lucania: attimi di paura tra le corsieFurto di champagne al Maxi Store Decò di Vallo della Lucania. Il Gruppo Infante denuncia l'episodio: sospetto di un'arma e appello ai cittadini per identificare il colpevole. infocilento.it Agrigento, ruba champagne nascondendolo nello zaino: incastrata dalle telecamereÈ stata tradita dagli occhi elettronici del sistema di videosorveglianza dopo aver tentato di portare via alcune bottiglie di pregio da un supermercato. Protagonista una giovane di 23 anni, denunciata ... scrivolibero.it - Derubato durante l'operazione - Spariti i gioielli. #veneto #furto #sicurezza - facebook.com facebook "Opere troppo note per essere vendute, pare un furto su commissione come il Morandi rubato a Longhi” x.com