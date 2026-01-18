Furto in Borgo Angelo Mazza | I commercianti del centro storico sono esasperati

Nella notte, un furto ha interessato un’attività commerciale in Borgo Angelo Mazza, nel centro storico. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i commercianti, già stressati da eventi simili. La sequenza di questi episodi solleva interrogativi sulla sicurezza urbana e sulla tutela delle attività locali, evidenziando la necessità di interventi efficaci per garantire tranquillità e protezione ai residenti e ai commercianti del quartiere.

Nella notte si è verificato un furto ai danni di un'attività commerciale in Borgo Angelo Mazza. Un episodio che torna ad accendere i riflettori sul tema della sicurezza in città e che si aggiunge a una lunga serie di fatti simili. Quanto accaduto non è solo un fatto di cronaca, ma un segnale chiaro del clima di forte esasperazione che vivono molti commercianti del centro storico, costretti a lavorare ogni giorno con la preoccupazione di subire danni, furti o vandalismi. «I commercianti sono stanchi – dichiara Devid Brozzi, SOS Parma –. Tengono aperte le attività, investono tempo e soldi, cercano di andare avanti nonostante tutto, ma si sentono soli.

