Appostamenti pedinamenti e furti | Parma Mia nel mirino dei ladri

Negli ultimi giorni, la zona di Parma Mia ha registrato una serie di episodi di furto e tentati furti, coinvolgendo principalmente villette indipendenti. Si tratta di un incremento che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e dei residenti, preoccupati per la sicurezza della zona. La situazione evidenzia l’importanza di adottare misure di tutela adeguate per proteggere le proprietà e garantire la tranquillità della comunità.

