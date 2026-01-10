Appostamenti pedinamenti e furti | Parma Mia nel mirino dei ladri

Negli ultimi giorni, la zona di Parma Mia ha registrato una serie di episodi di furto e tentati furti, coinvolgendo principalmente villette indipendenti. Si tratta di un incremento che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e dei residenti, preoccupati per la sicurezza della zona. La situazione evidenzia l’importanza di adottare misure di tutela adeguate per proteggere le proprietà e garantire la tranquillità della comunità.

Raffica di furti e tentati furti nella zona di Parma Mia. A essere prese di mira, negli ultimi giorni, alcune villette indipendenti. Stando ad alcune testimonianze, sembra che il modus operandi dei ladri abbia portato questi ultimi a monitorare la zona suonando anche i campanelli delle abitazioni.

