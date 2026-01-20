A Riva presso Chieri i ladri colpiscono il distaccamento dei vigili del fuoco volontari | rubate attrezzature per migliaia di euro

A Riva presso Chieri, in strada Vernante, si è verificato un furto presso il distaccamento dei vigili del fuoco volontari. I ladri hanno portato via attrezzature per un valore di diverse migliaia di euro, causando danni alla struttura. L'episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla tutela delle risorse di emergenza locali. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili e ripristinare la sicurezza del sito.

Una banda di ladri ha colpito il distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Riva presso Chieri, in strada Vernante. I malviventi sono riusciti a entrare nell'edificio forzando una porta verosimilmente nella serata di domenica 18 o nella notte di lunedì 19 gennaio 2026 e hanno portato via.🔗 Leggi su Torinotoday.it Un calendario solidale per sostenere i volontari del vigili del fuoco: "Per acquistare nuove attrezzature"L’associazione “Sostenitori vigili del fuoco volontari” di Cesenatico ha ideato un calendario solidale per raccogliere fondi destinati all’acquisto di nuove attrezzature. A rischio il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sassuolo: l'appello dei Sindaci dell'UnioneI sindaci dell’Unione di Sassuolo si uniscono nell’appello per evitare il rischio di distaccamento dei Vigili del Fuoco della zona. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: GIUSEPPE BOERO; Progetto AFA Santena. Il bilancio del primo anno di attività; Addio alle caldaie; GIOVANNA ZIN. A Riva presso Chieri i ladri colpiscono il distaccamento dei vigili del fuoco volontari: rubate attrezzature per migliaia di euroLe forze dell'ordine scandaglieranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunali per risalire ai responsabili ... torinotoday.it Concerti Riva presso Chieri 2025/2026Calendario concerti 2025/2026 a Riva presso Chieri: di seguito trovi l’elenco dei prossimi concerti ed eventi in programma a Riva presso Chieri. rockol.it AgriGrill Cascina Capello Riva Presso Chieri - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.