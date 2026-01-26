Nuovo colpo dei ladri in una caserma dei vigili del fuoco | a Grugliasco portate via attrezzature per migliaia di euro

A Grugliasco, una caserma dei vigili del fuoco è stata oggetto di furto di attrezzature per un valore di diverse migliaia di euro. Si tratta di un episodio che, sebbene ancora in fase di indagine, potrebbe essere attribuito a una banda organizzata, operante autonomamente o su incarico di altri malviventi. La vicenda evidenzia la crescente preoccupazione per la sicurezza di strutture pubbliche e di emergenza nella zona.

Tra questo c'è (per la seconda volta in pochi giorni) un attrezzo utilizzato negli incidenti stradali, che potrebbe essere riciclato per furti in case e aziende Adesso non è più un episodio singolo, ma quasi sicuramente una banda di ladri che agisce o per se stessa o su commissione di altri delinquenti. Dopo il furto avvenuto la notte di lunedì 19 gennaio 2026 nel distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Riva presso Chieri, la notte di domenica 25 gennaio c'è stato un colpo sostanzialmente identico nel distaccamento degli effettivi di corso Allamano a Grugliasco, dove hanno sede la squadra 41 e anche la direzione regionale del corpo.🔗 Leggi su Torinotoday.it

