Nei giorni scorsi, qualcuno ha preso di mira il palazzetto dello sport di Ponticino, danneggiando una porta. Il sindaco Jacopo Tassini ha confermato il fatto, sottolineando come si tratti di un episodio che colpisce non solo la struttura, ma anche le tante persone che la usano quotidianamente. La porta è stata distrutta, e ora si pensa a come intervenire per riparare i danni e prevenire altri atti simili.

Nuovo episodio di vandalismo al palazzetto dello sport di Ponticino. A renderlo noto è stato il sindaco di Laterina Pergine Valdarno, Jacopo Tassini, che nei giorni scorsi ha segnalato il danneggiamento di una delle porte della struttura, che ospita giornalmente non solo associazioni sportive ma anche tanti ragazzi alle prese con varie attività sportive. Un gesto che non è andato giù, giustificatamente, al primo cittadino di Laterina Pergine che, sui social, ha espresso una ferma condanna per l’accaduto, sottolineando come si tratti di comportamenti privi di senso e responsabilità. "Gesti come lo sfondamento di una porta, ha tenuto a evidenziare nel post pubblicato nel suo profilo istituzionale, non possono essere considerati una forma di divertimento, ma rappresentano un danno per l’intera collettività". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vandali al palazzetto. Distrutta una porta

Approfondimenti su Ponticino Vandalismo

A Seveso, il presepio realizzato dai volontari del Comitato folcloristico di via Zara Barrucana è stato danneggiato da atti di vandalismo.

Nel centro storico, si registrano episodi di vandalismo che hanno causato danni a diverse proprietà.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ponticino Vandalismo

Argomenti discussi: Vandali al palazzetto. Distrutta una porta.

Vandali al palazzetto. Distrutta una portaNuovo episodio di vandalismo al palazzetto dello sport di Ponticino. A renderlo noto è stato il sindaco di Laterina Pergine Valdarno, Jacopo Tassini, che nei giorni scorsi ha segnalato il danneggiamen ... lanazione.it

ESEMPIO DI CITTADINANZA ATTIVA - Gli studenti del Cnos-Fap e di Aeca di Forlì sono stati tra i protagonisti del torneo di wheelchair rugby organizzato al Palazzetto dello Sport, in collaborazione con il Comune di Forlì - Assessorato alle politiche giovanili facebook