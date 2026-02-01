Furia dei vandali nel parco sull' Isonzo | pannelli divelti mutilata l' orsa di legno

Da triesteprima.it 1 feb 2026

Un gruppo di vandali ha preso di mira il parco naturale sull'Isonzo di Compagnuzza durante la notte. Sono stati divelti diversi pannelli informativi e danneggiata l'orsa di legno, simbolo della zona. La scena si presenta con segni evidenti di forzatura e vandalismo, lasciando il parco in condizioni di estrema incuria. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili.

Un raid vandalico ha colpito questa notte il parco naturale sull'Isonzo di Compagnuzza - Sant'Andrea. Gravi i danni agli arredi e ai manufatti, come si legge in un post sulla pagina Facebook del parco: divelta la fontana in ghisa, distrutta la piccola biblioteca con alcuni libri andati a fuoco, danneggiati i pannelli descrittivi del Parco da poco installati da Legambiente Gorizia e i segnali di divieto.

