Il Comune di Genova ha reso noto lo studio condotto dal Politecnico di Milano per individuare una nuova soluzione di trasporto pubblico in Val Bisagno, dopo che lo skymetro è stato respinto. Sono state formulate diverse ipotesi di tracciato e sono state individuate alcune possibili fermate lungo il percorso. La presentazione ufficiale è avvenuta recentemente, coinvolgendo le autorità cittadine e tecnici.

Il Comune di Genova ha ufficialmente presentato lo studio commissionato al Politecnico di Milano per trovare una soluzione per il trasporto pubblico in Val Bisagno dopo la bocciatura dello skymetro. Parliamo dell'ormai nota funivia, o cabinovia, proposta dal professore ordinario di pianificazione dei trasporti Pierluigi Coppola. Qui vi abbiamo spiegato perché non è stato scelto il tram, qui invece il ‘nodo’ relativo al vento e i suoi effetti sull'infrastruttura. Ovviamente non mancano le perplessità di molti genovesi, i ‘meme’ sui social e le critiche anche aspre dell'opposizione, che definisce l'opera "irrealizzabile" e "calata dall'alto". 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Funivia in Val Bisagno: il tracciato, le ipotesi aggiuntive e le fermate

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